03 октября 2025 в 17:04

Путин оценил вклад педагогов, обучавших участников СВО

Путин заявил, что преданные Родине педагоги всегда двигали Россию вперед

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педагоги, преданные своему делу, во все времена двигали Россию вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения учителей, обучавших участников военной спецоперации, в центре «Сириус». Глава государства также поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Кремля.

Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи двигали Россию вперед, — сказал Путин.

Российский лидер также высказался о программе «Время героев», суть которой, по его словам, заключается в том, чтобы участники СВО продолжили служение Родине уже в мирной жизни — в первую очередь в сфере государственного и муниципального управления. Он подчеркнул, что, как говорил советский поэт Владимир Высоцкий, это означает работу на «мирной передовой».

Ранее Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем победы и независимости страны. Глава государства отметил мужество и стойкость народа республики, который «в нелегкой борьбе отстоял законное право на свободную, мирную жизнь».

