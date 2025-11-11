Психолог объяснила, как справляться с неудачами без вреда себе

Психолог объяснила, как справляться с неудачами без вреда себе Психолог Борьессон: важно осознать, что неудачи являются частью жизни

Людям, которые боятся строить новые планы, важно осознать, что неудачи — это естественная часть жизни, заявила «Радио 1» психолог Алена Борьессон. В моменты, когда что-то не получается, она призвала не критиковать себя.

Мы придаем провалу слишком негативное значение и начинаем критиковать себя. Нормально, что планы периодически не сбываются, мечты меняются. Реальность непредсказуема. Но если мы будем поддерживать себя, даже когда что-то идет не так, страх пробовать новое пропадет, — отметила Борьессон.

Перед тем как делать важные и новые шаги для себя, нужно разобраться в собственной мотивации. Самоанализ и осознанность позволят действовать с большей уверенностью, повысив тем самым шансы на успех, подытожила эксперт.

Ранее психиатр Елена Антонова заявила, что для снижения уровня стресса необходимо соблюдать режим сна и правильно питаться. Она посоветовала отказаться от алкоголя, соблюдать питьевой режим и ограничить употребление быстрых углеводов.