Психиатр перечислила лучшие способы снизить уровень стресса

Для снижения уровня стресса необходимо соблюдать режим сна и правильно питаться, заявила aif.ru психиатр Елена Антонова. Она посоветовала отказаться от алкоголя, соблюдать питьевой режим и ограничить употребление быстрых углеводов.

В борьбе с постоянным напряжением помогут простые дыхательные упражнения, мышечная релаксация и медитации, отметила Антонова. В трудные психологические моменты она призвала слушать аудиофайлы с шумом моря, леса и дождя.

Одним из самых эффективных способов снизить уровень стресса врач назвала физическую нагрузку. Достаточно небольшой прогулки в 30–40 минут, чтобы почувствовать положительные изменения. Наконец, улучшить состояние позволят объятия и общение с близкими.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что применение вакцины от стресса может привести к формированию зависимости. По ее словам, при использовании данного метода борьбы с тревогой также можно столкнуться с замедлением реакций организма.