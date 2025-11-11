Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 03:20

Врач предупредила о вреде вакцины от стресса

Иммунолог Попова: вакцина от стресса может вызвать привыкание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Применение вакцины от стресса может привести к формированию зависимости, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, при использовании данного метода борьбы с тревогой также можно столкнуться с замедлением реакций организма.

Сама идея подобной вакцины звучит заманчиво, особенно учитывая ее заявленную эффективность и безопасность. Но я бы хотела подчеркнуть некоторые важные моменты. Несмотря на отсутствие физического привыкания, существует риск развития психологической зависимости. Люди склонны повторять приятные ощущения и комфортное состояние, достигнутое благодаря действию препарата. Они могут захотеть продолжать пользоваться таким средством снова и снова, игнорируя истинные причины своего тревожного состояния, — предупредила Попова.

Она подчеркнула, что стресс — это естественная защитная реакция организма. По словам Поповой, полное подавление этой реакции может лишить нас способности адекватно оценивать опасность и быстро на нее реагировать. Например, пояснила иммунолог, внезапная тревога перед выступлением помогает сосредоточиться, мобилизовать силы и улучшить концентрацию.

Постоянное использование подобного средства лишь маскирует симптомы тревоги и стресса, но не решает корень проблемы. Человек может отложить работу над собой, своим эмоциональным состоянием и образом жизни. Я убеждена, что подобная вакцина может иметь свое место в медицине, однако ее применение должно носить ограниченный характер и контролироваться специалистами, — добавила Попова.

Она заключила, что наиболее эффективные способы справиться с тревогой и стрессом — это проверенные временем методы. Попова посоветовала обращаться за консультациями к опытным психологам, проходить психотерапию, заниматься спортом, придерживаться здорового питания и регулярно отдыхать.

Ранее психолог Надежда Королева заявила, что для сохранения психического здоровья необходимо уделять себе хотя бы один час в день. Она порекомендовала начать с заботы о себе, установления личных границ и ограничения количества задач.

