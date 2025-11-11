Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались после двух лет отношений

Актер Тимоти Шаламе и модель, предпринимательница Кайли Дженнер прекратили свои отношения, пишет Daily Mail. По данным издания, звезда фильма «Дюна» выступил инициатором расставания. При этом причины такого шага пока не раскрываются.

Инсайдеры сообщают, что Дженнер до последнего старалась сохранить отношения и примириться с Тимоти, но он проявил непреклонность. Представители знаменитостей пока не давали официальных комментариев по поводу этого сообщения.

Роман актера и модели завязался неожиданно в 2023 году, и тогда многие обозреватели сочли его пиар-ходом. Однако пара продолжала встречаться, регулярно появляясь вместе на публике и открыто демонстрируя взаимные чувства. В то же время, как сообщают источники из окружения Шаламе, некоторые полагали, что эти отношения отрицательно влияли на его репутацию. Якобы из-за связи с Дженнер коллеги по киноиндустрии перестали воспринимать его серьезно. Подобные слухи, в частности, подтвердила и актриса Деми Мур, которая на одной из премий демонстративно избегала общения с моделью.

Ранее Шаламе сбрил свои кудрявые волосы и сменил прическу на «ежик». Работу по смене имиджа знаменитости выполнила стилист Кристин Нелли. Предположительно, актер пошел на такой шаг ради съемок.