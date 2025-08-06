Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:39

Кайли Дженнер поделилась архивным детским фото

Кайли Дженнер поделилась своим детским фото в розовом платье и короне

Кайли Дженнер Кайли Дженнер Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) архивную фотографию из детства. На снимке она запечатлена в розовом наряде с белым узором. На ней золотые серьги и блестящая корона. Девочка позирует перед камерой с высокой небрежной прической.

Ранее супруга футболиста Федора Смолова Карина Истомина опубликовала семейные фото с отдыха в Сардинии, где показала их дочь Лору. Блогер отметила, что путешествовать с подросшим ребенком стало проще — девочка уже самостоятельно передвигается, объясняет свои желания и может высидеть в кафе.

До этого дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская навестила своего отца, режиссера Егора Кончаловского, и показала трогательный снимок с младшим братом Маратом. Несмотря на самостоятельную жизнь и карьеру в моде, 23-летняя Мария поддерживает отношения с семьей.

Вместе с тем блогер Настя Ивлеева воссоздала свои детские фото из поездки по Старой Ладоге 2003 года, опубликовав сравнение. Она с юмором отметила, что не смогла повторить весь шарм оригинальных снимков, где она «деликатно выставляла ножку». Современные кадры Ивлеева сделала во время совместной поездки с матерью по памятным местам.

