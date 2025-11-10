В России придумали, как дополнительно защитить заемщиков Депутат Рябоконь: долги должны взыскивать через нотариуса при согласии заемщика

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил включать процедуру упрощенного взыскания долгов по кредитам через нотариусов исключительно по обоюдному согласию сторон, пишет «Парламентская газета». По его мнению, эта мера позволит дополнительно обезопасить заемщиков.

Сейчас такая процедура является обязательным условием займа, отметил Рябоконь. Парламентарий призвал прописывать этот пункт в дополнительном соглашении, заключенном не раньше, чем через две недели после заключения основного договора займа.

Соответствующий документ позволит уведомить заемщиков, когда с них взыщут долги в случае невыполнения обязательств. Так называемый период охлаждения в 14 дней даст гарантию, что банк выдаст деньги в долг независимо от того, согласен ли заемщик на упрощенное взыскание.

Ранее сообщалось, что доля просроченной задолженности по кредитным картам в РФ снизилась, вернувшись к показателям 2024-го после пика, который пришелся на начало года. По словам экспертов, банки смогли стабилизировать качество своего кредитного портфеля.