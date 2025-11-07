Стало известно, какой уровень просрочки по кредитным картам у россиян В России просрочка по кредитным картам вернулась к уровню 2024 года

Доля просроченной задолженности по кредитным картам в России снизилась, вернувшись к показателям 2024-го после пика, который пришелся на начало года, пишет «Коммерсант». Банки смогли стабилизировать качество своего кредитного портфеля. Однако эксперты предупреждают, что этот эффект может оказаться временным.

По данным Объединенного кредитного бюро, в период с июля по сентябрь доля кредитов с просрочкой от 30 до 90 дней составила 1,6% (57,2 млрд рублей). Для сравнения, во втором квартале этот показатель был 2,4% (85,1 млрд рублей), а в первом – 2,8% (95,7 млрд рублей). Таким образом, ситуация вернулась к значениям третьего квартала 2024 года.

Директор по рискам Инго банка Сергей Схимников объясняет снижение усилением процедур взыскания и переводом части «трудных» договоров в категорию просрочек свыше 90 дней, что улучшило общую статистику. В Альфа-банке также подтвердили, что не наблюдают роста просроченной задолженности.

Старший директор «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что улучшение ситуации главным образом связано с активными действиями банков, а не с изменением платежной дисциплины заемщиков. Аналитик «Риком-Траст» Олег Абелев добавляет, что политика ЦБ и ограничения долговой нагрузки сократили выдачи новых кредитных карт. Это, в свою очередь, привело к повышению качества новых заемщиков.

Ранее стало известно, что количество заявлений о самозапрете на кредиты в России достигло 1,29 млн обращений. Такие данные представлены за октябрь 2025 года.