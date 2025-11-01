Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:10

В России резко выросло число самозапретов на кредиты

ОКБ: число самозапретов на кредиты в России достигло 1,29 млн за октябрь

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Количество заявлений о самозапрете на кредиты в России за октябрь 2025 года достигло 1,29 млн обращений, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным, которые приводит ТАСС, в августе и сентябре было зафиксировано 911 тысяч и 1 млн заявлений соответственно.

В течение октября россияне направили 1,29 млн заявлений на постановку самозапрета на кредиты, для сравнения: за сентябрь было подано 1 млн таких заявлений, за август — 911 тысяч, — сказано в сообщении.

Всего за восемь месяцев работы сервиса поступило 17 млн заявлений о самоограничении, при этом 1,2 млн россиян подали заявления о снятии запрета. На 1 ноября текущего года самозапрет действует у 15 млн граждан. Подавляющее большинство заемщиков выбирают полный запрет на кредитование. Такой вариант составил 15,49 млн заявок или 91% от общего числа обращений.

Ранее Набиуллина сообщила, что почти 17 млн граждан России воспользовались правом на самозапрет кредитования с марта 2025 года. Она уточнила, что в сентябре начал функционировать автоматизированный механизм, предоставляющий заемщикам период для обдумывания перед оформлением крупных кредитных обязательств.

