В России резко выросло число самозапретов на кредиты ОКБ: число самозапретов на кредиты в России достигло 1,29 млн за октябрь

Количество заявлений о самозапрете на кредиты в России за октябрь 2025 года достигло 1,29 млн обращений, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным, которые приводит ТАСС, в августе и сентябре было зафиксировано 911 тысяч и 1 млн заявлений соответственно.

Всего за восемь месяцев работы сервиса поступило 17 млн заявлений о самоограничении, при этом 1,2 млн россиян подали заявления о снятии запрета. На 1 ноября текущего года самозапрет действует у 15 млн граждан. Подавляющее большинство заемщиков выбирают полный запрет на кредитование. Такой вариант составил 15,49 млн заявок или 91% от общего числа обращений.

Ранее Набиуллина сообщила, что почти 17 млн граждан России воспользовались правом на самозапрет кредитования с марта 2025 года. Она уточнила, что в сентябре начал функционировать автоматизированный механизм, предоставляющий заемщикам период для обдумывания перед оформлением крупных кредитных обязательств.