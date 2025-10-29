Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:47

Почти 17 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина: с марта почти 17 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 17 млн россиян установили самозапрет на кредиты с марта 2025 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации. Она отметила, что в сентябре появился механизм, который работает автоматически. Благодаря ему человеку дается период охлаждения до выдачи крупных кредитов.

Этой опцией воспользовались уже почти 17 млн человек, — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года жители России оформили более 1 млн самозапретов на кредиты. Аналитики основывались на данных, полученных от кредиторов. Статистика показала, что из общего числа самозапретов большинство граждан — 815,3 тыс. (81,1%) — воспользовались функцией через портал «Госуслуги».

До этого стало известно, что телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Аферисты начали притворяться сотрудниками ФНС. Еще один вариант — поддельный сотрудник банка, который звонит, чтобы якобы предупредить о подозрительных операциях.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
кредиты
россияне
