20 октября 2025 в 18:35

Названо количество самозапретов на кредиты, которые оформили россияне

НБКИ: россияне оформили более 1 млн самозапретов на кредиты в сентябре 2025 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В сентябре 2025 года жители России оформили более 1 млн самозапретов на кредиты, сообщило ТАСС Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики основывались на данных, полученных от кредиторов.

Статистика показывает, что из общего числа самозапретов, которое достигло 1,01 млн, большинство граждан — 815,3 тыс. (81,1%) — воспользовались функцией через портал «Госуслуги». Около 189,9 тыс. россиян (18,9%) оформили самозапрет через многофункциональные центры (МФЦ).

Возможность устанавливать и снимать самозапрет через МФЦ появилась у граждан РФ только с 1 сентября 2025 года. До этого момента услуга была доступна исключительно через «Госуслуги».

НБКИ также уточнило данные по отмене ранее установленных ограничений. В сентябре 2025 года заемщики 57,4 тыс. раз отменяли самозапрет через МФЦ, а через портал «Госуслуги» такую операцию провели 104,6 тыс. раз.

По итогам сентября 2025 года общее количество россиян, имеющих действующий самозапрет на оформление кредитов, составило 13,9 млн человек. При этом с марта по сентябрь текущего года 676,3 тыс. человек решили снять свои ранее установленные ограничения.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Аферисты начали притворяться сотрудниками ФНС.

кредиты
россияне
запреты
НБКИ
