В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли проект обращения к Организации Объединенных Наций на фоне эскалации у границ Венесуэлы, передает корреспондент NEWS.ru. В нем парламентарии призвали ООН и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в Карибском море.

Государственная дума <…> обращается к парламентам государств — членов Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и мировому сообществу и призывает решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы, — сообщается в документе.

В обращении депутаты Госдумы также выразили поддержку властям Венесуэлы в вопросе защиты национального суверенитета и подчеркнули важность ее независимого развития. Мировое сообщество должно выступить за сохранение мира в зоне Карибского бассейна, добавили депутаты.

Ранее замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова подчеркнула, что США вместо проведения военной операции могут дестабилизировать политическую ситуацию в Венесуэле. По ее мнению, Вашингтон попытается активизировать работу с оппозицией республики и усилить санкционное давление на Каракас.