11 ноября 2025 в 08:00

Силы ПВО сработали в небе над Ростовской областью

Слюсарь: ПВО сбили дроны в Батайске и Мясниковском районе Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную воздушную атаку на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в районе Батайска и Мясниковского района.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Воздушная тревога была объявлена в ночное время, когда беспилотники попытались прорваться к объектам на территории региона.

Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сообщил Слюсарь.

Губернатор отметил, что в настоящее время специалисты проводят осмотр территорий. Оперативные службы проверяют, не причинен ли ущерб инфраструктуре в результате падения обломков беспилотников.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 37 украинских беспилотников над регионами России. Всего 10 и восемь БПЛА уничтожили над Крымом и над территорией Саратовской области соответственно, семь — над Орловской областью, еще по три — над Липецкой и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

