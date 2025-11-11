Президент Кароль Навроцкий Польши настаивает на извинениях от глав спецслужб страны за неявку на встречу с ним, передает Republika. Речь идет о мероприятии перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом, — заявил глава государства.

Скандал разгорелся после того, как польский лидер отказался подписывать указ о повышении ряда офицеров в звании. Это решение вызвало резкую реакцию премьера-министра Дональда Туска, который заявил, что поступок Навроцкого стал еще одним показателем желания конфронтировать с правительством. В ответ президент обвинил главу кабинета министров в том, что тот использует спецслужбы для достижения политических целей.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский допустил выход Польши из Евросоюза. По его словам, многие польские политики часто выступают против любых европейских инициатив. Сикорский напомнил, как бывший президент страны Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек. Он добавил, что правые националисты любую инициативу от Европы воспринимают неверно.