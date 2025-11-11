Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:35

Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента

Навроцкий ждет извинений от глав польских спецслужб за отказ во встрече

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Кароль Навроцкий Польши настаивает на извинениях от глав спецслужб страны за неявку на встречу с ним, передает Republika. Речь идет о мероприятии перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом, — заявил глава государства.

Скандал разгорелся после того, как польский лидер отказался подписывать указ о повышении ряда офицеров в звании. Это решение вызвало резкую реакцию премьера-министра Дональда Туска, который заявил, что поступок Навроцкого стал еще одним показателем желания конфронтировать с правительством. В ответ президент обвинил главу кабинета министров в том, что тот использует спецслужбы для достижения политических целей.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский допустил выход Польши из Евросоюза. По его словам, многие польские политики часто выступают против любых европейских инициатив. Сикорский напомнил, как бывший президент страны Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек. Он добавил, что правые националисты любую инициативу от Европы воспринимают неверно.

Польша
Кароль Навроцкий
президенты
спецслужбы
