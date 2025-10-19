Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 17:33

Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по Tomahawk

Трамп: Вашингтон не может отдать Украине все свое оружие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вашингтон не может отдать все свои вооружения Киеву, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News. По словам хозяина Белого дома, вопрос о возможности передачи ВСУ крылатых ракет Tomahawk все еще изучается.

Нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать, — отметил он.

Ранее Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Также стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.

Tomahawk
ВСУ
Украина
поставки
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп нелестно отозвался об Обаме после слов о своем бывшем советнике
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Киркоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.