Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по Tomahawk Трамп: Вашингтон не может отдать Украине все свое оружие

Вашингтон не может отдать все свои вооружения Киеву, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News. По словам хозяина Белого дома, вопрос о возможности передачи ВСУ крылатых ракет Tomahawk все еще изучается.

Нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать, — отметил он.

Ранее Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Также стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.