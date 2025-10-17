Киллер для пасторов и военный на дне озера: главные ЧП дня

Петербуржец убил и утопил бойца СВО, на Кубани прихожанин предлагал 1 млн рублей за убийство священников, в Северной столице у мусорки нашли младенца — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина забил участника СВО до смерти и утопил

В Санкт-Петербурге мужчина убил 38-летнего участника СВО, бывшего мужа своей любовницы, который ввязался с ним в драку. Мужчина рассказал, что избил военного и положил в багажник, чтобы отвезти в больницу. По пути он понял, что военный умер. Тогда он отвез его к озеру, обвязал цепью и утопил.

«В ходе отработки версий исчезновения мужчины оперативники установили, что у него мог быть конфликт с новым приятелем его бывшей супруги. Конфликт ввиду агрессивного характера обоих оппонентов мог закончиться трагически. В ходе оперативных мероприятий эта версия нашла подтверждение. 6 октября 2025 года в результате реализации полученной оперативной информации полицейские задержали подозреваемого», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Бывшая супруга рассказала журналистам, что экс-муж в семейной жизни постоянно избивал ее и насиловал. Из-за него же у девушки был выкидыш.

«Это продолжалось до моего развода, до июля 2025 года, но полегче немножко стало еще в январе этого года, когда его забрала военная комендатура за то, что он сбежал с СВО. Получилось так, что я забеременела, он меня беременную избивал. У меня на этой почве на фоне стресса и всего остального случился выкидыш», — рассказывала экс-супруга военного.

Прихожанин предлагал 1 млн за убийство пасторов

Бывшего прихожанина христианских общин подозревают в организации заказного убийства двух пасторов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Мужчину задержали в Краснодарском крае в результате совместной операции полиции и ФСБ.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый искал исполнителей для расправы над священнослужителями. За свое преступление он предлагал вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Фото: МВД РФ

Для его поимки силовики провели специальную операцию. Предполагаемый киллер получил от мужчины 30 тыс. рублей в качестве аванса. После этого оперативник инсценировал убийство одного из пасторов и направил заказчику соответствующие фотографии.

Вскоре подозреваемого задержали, и он полностью признался в содеянном. По предварительной информации, причиной преступления стало разочарование бывшего прихожанина в деятельности религиозных общин.

Младенца нашли у мусорки

В Санкт-Петербурге обнаружили брошенного младенца в коляске рядом с мусорными баками, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

«По факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (ст. 125 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Малыша нашли прохожие на Московском проспекте, туда вызвали правоохранителей и скорую помощь. Следователи начали искать оставившую ребенка мать, также проводится осмотр места происшествия.

