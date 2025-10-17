«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены

Скоро на свободу выйдет убийца из Кузбасса Евгений Альпаков. Мужчина «подкладывал» свою супругу под других мужчин, а после семейная пара угрожала своим жертвам уголовным делом об изнасиловании. Один из пострадавших, попавший на удочку вымогателей, решил дать отпор, однако его убили. NEWS.ru рассказывает подробности этого преступления.

Не вышел на работу

В мае 2014 года в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области пропал без вести врач-рентгенолог Виталий Живаев. Коллеги забеспокоились — он не вышел на работу и не отвечал на звонки. Мать тоже не видела сына уже сутки, рассказывает aif.ru.

На следующий день квартиру вскрыли с полицией. Внутри на полу в луже крови лежал убитый Виталий. Экспертиза установила: он был зарезан двумя днями ранее.

Эксперты установили, что квартиру тщательно вымыли специальным физраствором, чтобы не оставить следов. Из дома пропали деньги, ценности и большой телевизор. Машины убитого тоже не было.

«Привыкли жить красиво»

Все знакомые описывали Виталия как доброго и порядочного человека, врагов у него не было. Выяснилось, что 26-летний врач знакомился с девушками в ночных клубах. На одной из дискотек он познакомился с девушкой Ольгой. Она сама подошла к нему, быстро пригласила домой, и они встречались еще раз.

Соседи на допросах следователей вспоминали ее как «сущего ангелочка» и говорили: «Очень хорошая пара была бы для Виталика, жаль, парень погиб и ничего не сложилось».

Однако при проверке выяснилось, что Ольга Альпакова замужем, является матерью двоих детей и имеет судимости за хищения на работе, в том числе на 850 тыс. рублей. На вопрос, зачем она это сделала, отвечала: «Мы с мужем привыкли жить красиво».

В ночь убийства Ольгу задержали за рулем автомобиля мужа — без прав и в состоянии опьянения. В машине нашли вещи, пропавшие из квартиры Живаева. На допросе она сначала отрицала вину, но потом заявила, что Виталий практически выставил ее из квартиры и она в гневе зарезала его. Следователям она пояснила: «Со мной так нельзя, такого я не прощаю».

Однако экспертиза показала, что к вещам погибшего прикасался и муж подозреваемой, 28-летний Евгений Альпаков.

Двоих помиловали, одного наказали

Выяснилось, что именно супруг Ольги разработал схему вымогательства. В клубе супруги вместе выбрали жертву — Виталия. Ольга познакомилась с ним, переспала, а затем они вдвоем пришли к жертве и потребовали 300 тыс. рублей, угрожая заявлением об изнасиловании. Виталий же решил вызвать полицию. Тогда Евгений схватил нож и убил его.

После преступления супруги обыскали квартиру, тщательно все вымыли, забрали машину и попытались скрыться. Но Ольгу остановил патруль.

Евгений, не сумев приехать за женой на угнанной машине, позвонил другу — Анатолию Войтенко — и попросил помочь за долю от накраденного. Тот согласился, но вскоре всех троих задержали.

Альпакову и Войтенко в итоге помиловали. А вот Евгения Альпакова осудили на 12 лет. Суд также удовлетворил гражданский иск родных Виталия: преступники обязаны были выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 460 тыс. рублей за автомобиль.

