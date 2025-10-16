«Говно полетело по кухне»: педофил заставлял падчерицу есть экскременты

Девушка Олеся рассказала психологу проекта «Несломленные» Татьяне Зайцевой, как с дошкольного возраста вела половую жизнь с отчимом, которого считала родным папой. NEWS.ru рассказывает историю этого преступления продолжительностью в восемь лет.

«Почему я Васильевна, а папу зовут Игорь»

Олеся признается, что примерно до 10 лет не знала, что ее воспитывает не родной отец, а отчим. Мать родила девочку от другого мужчины, хотя всю семейную жизнь провела с Игорем.

«Мама с отчимом знакома с самого юношества. У них была большая любовь какая-то. Они то сходились, то расходились, но в целом она всю жизнь прожила с этим человеком. Лет до 9–10 я даже не знала, что он не родной отец. Я еще в детском саду спрашивала: „Мама, почему у меня отчество Васильевна, а папу зовут Игорь?“ И она сказала мне, мол, вырастешь и поймешь», — вспоминает Олеся.

Положил руку на себя

Первые странности со стороны отчима начали происходить еще в дошкольном возрасте девочки. Мужчина купал ее и просил делать ему массаж. Если сначала в ванной только отчим мыл Олесю, то примерно в шесть лет мужчина уже начал просить падчерицу потереть ему спину.

Игорь при этом работал в графике 4/4 и часто надолго оставался дома наедине с Олесей. В один из выходных произошел первый явный факт растления.

«Я лежала с отчимом на одном диване, и он взял мою руку и положил себе на член. Тогда это было для меня шокирующе. Когда моя рука оказалась на чем-то большом, для меня это было просто чем-то невероятным. Я даже не понимала, на чем моя рука», — рассказывает Олеся.

После этого мужчина начал постоянно заставлять девочку делать ему массаж, в том числе заставляя мять руками интимные части тела. Вместе с тем он сам продолжал ласкать падчерицу и растлевать ее.

«Я понимала, что это ненормально, что это абсолютная дичь. Я чувствовала отторжение тела. Ты и ненавидишь человека, и испытываешь отвращение к нему, но при этом понимаешь, что это физическое удовольствие, которое тебе доставляет этот человек. И ты находишься все время в этом амбивалентном состоянии», — делится девушка.

Каждую покупку девочка должна была «отработать» с отчимом. Все деньги на карманные расходы падчерица тоже должна была «отрабатывать» через половой контакт.

Заставлял есть экскременты

Также отчим сильно избивал девочку, часто срывался на нее. А его излюбленной мерой наказания была порка. Один из таких эпизодов, когда Олесе было шесть или семь лет, отложился у нее в памяти глубокой травмой.

«Он пожарил картошку, она оказалась пересоленной. Я сидела и не ела ее. Он снимает с меня штаны, кладет себе вот так вот на колени. Начинает бить меня по попе, и в этот момент я обкакалась. <…> Это произошло в момент, когда он шлепал меня рукой, и вместе с его рукой говно полетело по кухне, по стенке, по полу», — вспоминает девушка.

Отчим начал кричать на испуганную девочку и заставил убирать экскременты за собой. Он пошел в ванную комнату, набрал воды в ведро и принес тряпку, но не стал отдавать всю эту утварь девочке.

«Я попросила у него тряпку, на что он мне сказал: „Нет, вылизывай все, что ты тут испачкала“. Я прям помню вот это чувство в голове, что нет, этого не может быть, он не может заставить меня это сделать, этого не может произойти. <…> Но нет, он заставил меня это сделать, и я реально вылизывала с кухонной стенки это», — рассказывает Олеся.

«Я так любил, а ты глупая»

Все издевательства продолжались до 12 лет, пока мать Олеси не развелась с Игорем. Еще до 14 лет мать и отчим продолжали ходить друг к другу в гости. Олеся вспоминает, что в то время было еще несколько эпизодов, но чаще ей удавалось избежать интимных контактов с отчимом.

«Мама стала о нем как-то отзываться не очень хорошо, стала реже к нему ходить. И я стала понимать, что это как раз прекрасная возможность и мне из этой коммуникации начать выходить. Но там было много манипуляций с его стороны, со стороны маминых подруг, сходить к нему, чтобы он купил компьютер, одежду или как-то там финансово помог. Я на это не сильно велась, то есть я понимала, что это не стоит того», — рассказывает Олеся.

Девушка признается, что до каких-то пор ненавидела свою мать за то, что она не замечала творящегося рядом насилия. При этом у девушки не было желания посадить своего растлителя в тюрьму, поскольку это было бы недостаточной карой. Долгое время она мечтала, чтобы ее друзья сровняли педофила с землей. В 20 лет девушка списалась с отчимом в соцсети «ВКонтакте», где обвинила его в том, что он разрушил ее жизнь.

«И он мне тогда ответил: „Нет, я не считаю так, я так проявлял свою любовь, я тебя любил, ты просто глупая, ты не понимаешь, что я так проявлял свою любовь“. Меня это приводило в бешенство. Какое это проявление любви болезненное?» — возмущалась Олеся.

За пять лет до смерти своей матери Олеся решилась на то, чтобы наладить с ней отношения и принять ее со всеми обидами.

«Я ее отпускала со спокойствием, с принятием, с любовью, вот с такой глубокой, искренней любовью от всего сердца, что я действительно люблю свою маму, а не ненавижу ее», — заключает Олеся.

