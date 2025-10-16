Накачивал наркотиками и насиловал: бизнесмен растлевал детей в своем офисе

Следователи ищут малолетних жертв петербургского педофила-насильника. Подозреваемый находится под стражей с февраля. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Уголовное разбирательство ведет отдел Следственного комитета в Кировском районе Санкт-Петербурга. Предпринимателя обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, двух эпизодах изнасилования, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, а также двух случаях секса с несовершеннолетней, трех эпизодах развратных действий и пяти эпизодах склонения несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств.

Отдельно ему инкриминируют получение сексуальных услуг от несовершеннолетней, изготовление детской порнографии и хранение наркотиков.

Технический директор компании-застройщика «СЗ „НВК“» Павел Новиков с сентября 2023 года по январь 2025 года в офисе стройфирмы на улице Маршала Говорова, а также в квартире на Ленинском проспекте совершал все вышеописанное.

Арестовали его в феврале текущего года. По данным СКР, на сегодняшний день установлены четыре его жертвы. Следственный комитет просит иных пострадавших от действий этого человека обратиться в ведомство.

Ранее СМИ писали, что в ходе обысков на рабочем месте технического директора обнаружили следы наркотиков, крови и биологических выделений на обивке дивана, а на столе стояла тарелка с остатками наркотика.

АН «Оперативное прикрытие» ранее писало, что в офисе своей фирмы на улице Маршала Говорова 3 ноября 2024 года мужчина находился с 15-летней девочкой. Он запер входную дверь и потребовал от несовершеннолетней продемонстрировать свои половые органы. Также он общался с девочкой на темы интимного характера, а также склонил к совместному употреблению наркотических средств.

Также агентство рассказывало про другой эпизод: в период с 3 ноября 2023 года по 31 августа 2024-го туда же заманил 13-летнюю девочку, заставил принять наркотики и изнасиловал в естественной, оральной и извращенной формах.

Известно, что мужчина женат. На его странице в соцсети «ВКонтакте» множество романтических фотографий с супругой, снятых профессиональным фотографом в 2021 году. Именно тогда он заключил брак с девушкой, которая позирует с ним перед объективом.

