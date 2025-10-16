Добивал вилами: врач из Ростова была жестоко убита в Армении

В Армении автоугонщик убил две семьи, среди которых оказался известный ростовский эндокринолог Марина Айрапетян и ее муж. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении.

Добивал вилами

Эндокринолога Марину Айрапетян и ее мужа Ваге Мартиросяна 12 октября нашли убитыми в беседке недалеко от села Зовашен в Котайкской области. Пара отдыхала в Армении и остановилась у дороги, когда на них напал вооруженный злоумышленник.

Грабитель потребовал ключи от машины, но получил отказ. В итоге он начал палить по семейной паре из охотничьего ружья. Женщину он при этом добивал вилами, пишет Telegram-канал Makaryan News.

Преступник скрылся на их Audi, но вскоре был задержан. Им оказался 61-летний местный житель, который за несколько часов до этого расстрелял другую семейную пару.

Известно, что семью Айрапетян и Мартиросяна обнаружили родственники, к которым они приехали в гости. Пара долго не отвечала на звонки, и родные отправились на поиски, пока не нашли тела в беседке.

Осталась дочка

Марина Айрапетян — гражданка России, врач с 21-летним стажем, работала в ростовской клинике «Да Винчи» и входила в тройку лучших эндокринологов области. У супругов осталась 15-летняя дочь.

«Память о Марине Мушеговне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал. Мы глубоко скорбим об этой невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяя их горе», — говорится на сайте клиники, в которой работала врач.

Там же сообщается, что панихида прошла в четверг, 16 октября. А 17 октября состоятся похороны на кладбище Мясниковского района Ростова-на-Дону.

Убийство на морковном поле

Издание Aravot пишет, что подозреваемому 61 год. Он является жителем Котайкской области. Также подтверждено, что у него имелось разрешение на оружие, из которого он в итоге убил четверых человек.

По данным источника, утром он поссорился с супругами — своими соседями — по какому-то вопросу. Затем мужчина узнал, что они вышли из дома и отправились в поле в селе Арамус собирать морковь. Вооруженный огнестрельным оружием он подошел к ним, совершил убийство. А после уже наткнулся на российского врача и ее мужа.

Сейчас задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного. В Следственном комитете Армении уточнили, что уголовное разбирательство — по статьям об убийстве и разбое. Оба двойных убийства были объединены в одно дело. Задержанный уже дал признательные показания.

