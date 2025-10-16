Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:51

Добивал вилами: врач из Ростова была жестоко убита в Армении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Армении автоугонщик убил две семьи, среди которых оказался известный ростовский эндокринолог Марина Айрапетян и ее муж. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении.

Добивал вилами

Эндокринолога Марину Айрапетян и ее мужа Ваге Мартиросяна 12 октября нашли убитыми в беседке недалеко от села Зовашен в Котайкской области. Пара отдыхала в Армении и остановилась у дороги, когда на них напал вооруженный злоумышленник.

Грабитель потребовал ключи от машины, но получил отказ. В итоге он начал палить по семейной паре из охотничьего ружья. Женщину он при этом добивал вилами, пишет Telegram-канал Makaryan News.

Преступник скрылся на их Audi, но вскоре был задержан. Им оказался 61-летний местный житель, который за несколько часов до этого расстрелял другую семейную пару.

Известно, что семью Айрапетян и Мартиросяна обнаружили родственники, к которым они приехали в гости. Пара долго не отвечала на звонки, и родные отправились на поиски, пока не нашли тела в беседке.

Осталась дочка

Марина Айрапетян — гражданка России, врач с 21-летним стажем, работала в ростовской клинике «Да Винчи» и входила в тройку лучших эндокринологов области. У супругов осталась 15-летняя дочь.

«Память о Марине Мушеговне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал. Мы глубоко скорбим об этой невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяя их горе», — говорится на сайте клиники, в которой работала врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Там же сообщается, что панихида прошла в четверг, 16 октября. А 17 октября состоятся похороны на кладбище Мясниковского района Ростова-на-Дону.

Убийство на морковном поле

Издание Aravot пишет, что подозреваемому 61 год. Он является жителем Котайкской области. Также подтверждено, что у него имелось разрешение на оружие, из которого он в итоге убил четверых человек.

По данным источника, утром он поссорился с супругами — своими соседями — по какому-то вопросу. Затем мужчина узнал, что они вышли из дома и отправились в поле в селе Арамус собирать морковь. Вооруженный огнестрельным оружием он подошел к ним, совершил убийство. А после уже наткнулся на российского врача и ее мужа.

Сейчас задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного. В Следственном комитете Армении уточнили, что уголовное разбирательство — по статьям об убийстве и разбое. Оба двойных убийства были объединены в одно дело. Задержанный уже дал признательные показания.

Читайте также:

Заболел живот и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки

Не хотел спать и был связан: аутичный мальчик захлебнулся рвотой

Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет

«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы

Армения
происшествия
криминал
уголовные дела
супруги
врачи
убийства
убийцы
угоны
автомобили
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.