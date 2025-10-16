Не хотел спать и был связан: аутичный мальчик захлебнулся рвотой

Гибель аутичного подростка в интернате стала предметом для уголовного разбирательства. Теперь перед судом предстанут трое медицинских сотрудников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Привязали к кровати

Троих сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию в Челябинской области отправили под суд после смерти 16-летнего подростка.

По данным региональной прокуратуры, две медсестры и медбрат ночью привязали к кровати юношу, который отказывался спать. Мальчик лежал на спине и не мог двигаться, при этом был в состоянии сильного стресса. Кроме того, ребенка оставили без надзора. На фоне этого его начало тошнить, и он захлебнулся рвотными массами.

«В июле 2022 года в ночное время две медицинские сестры и медбрат не обеспечили должный медицинский уход за сохранностью жизни и здоровья воспитанника, что повлекло смерть несовершеннолетнего потерпевшего», — рассказали в надзорном ведомстве.

«Остановилось сердце»

Мать погибшего мальчика рассказывала, что была вынуждена передать сына в медико-социальное учреждение, поскольку после 14 лет его состояние ухудшилось, и он начал слышать голоса, которые призывали убить младшего братика. В злополучный день мать пропустила звонки от сотрудников. А когда с утра перезвонила, ей сообщили, что у подростка остановилось сердце.

«Мне звонили ночью, но я не слышала. Я в тот вечер укладывала сына младшего и отключила звук, потому что писали в WhatsApp по работе, из-за уведомлений я его долго не могла уложить. Четыре пропущенных звонка из интерната увидела уже утром, когда прозвенел будильник. Мне сказали: „У нас плохие новости, у вашего сына остановилось сердце“. Я, конечно, не поняла ничего, попросила с ним поговорить, на что мне сказали, что он находится в морге», — вспоминала мама мальчика в разговоре с 74.RU.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Только сейчас дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Медикам инкриминируют статьи УК о незаконном лишении свободы и оказании услуг, которые повлекли смерть человека. 74.RU пишет, что незадолго до трагедии мама нашла на спине у сына странные кровоподтеки и хотела забрать ребенка домой.

Наказывали на железной кровати

Мать отмечает множество несостыковок в показаниях подозреваемых. К примеру, смерть сына была констатирована в 21:30, а отбой в интернате в 22:00.

Путанной оставалась история с подбором медикаментов. Мальчик начал плохо спать, и психиатр менял дозировку некоторых препаратов, что тоже могло привести к появлению тошноты.

Мальчик умер 7 июля, но 12 июля по настоянию матери было проведено повторное вскрытие. На его теле были зафиксированы многочисленные побои.

«Ребенок сам мне рассказывал, что [в интернате] применяется в виде усмирения и наказания железная кровать, между воспитанниками она называлась „растяжка“. То есть воспитанников на ней фиксировали», — рассказывала мать.

Директор интерната Инна Ефименко в разговоре с журналистами отвечала, что такие меры в отношении жильцов интерната не принимаются.

«Вообще, у нас этого нет. Я категорически отрицаю», — заявила Ефименко.

