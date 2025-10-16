Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:40

Не хотел спать и был связан: аутичный мальчик захлебнулся рвотой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гибель аутичного подростка в интернате стала предметом для уголовного разбирательства. Теперь перед судом предстанут трое медицинских сотрудников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Привязали к кровати

Троих сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию в Челябинской области отправили под суд после смерти 16-летнего подростка.

По данным региональной прокуратуры, две медсестры и медбрат ночью привязали к кровати юношу, который отказывался спать. Мальчик лежал на спине и не мог двигаться, при этом был в состоянии сильного стресса. Кроме того, ребенка оставили без надзора. На фоне этого его начало тошнить, и он захлебнулся рвотными массами.

«В июле 2022 года в ночное время две медицинские сестры и медбрат не обеспечили должный медицинский уход за сохранностью жизни и здоровья воспитанника, что повлекло смерть несовершеннолетнего потерпевшего», — рассказали в надзорном ведомстве.

«Остановилось сердце»

Мать погибшего мальчика рассказывала, что была вынуждена передать сына в медико-социальное учреждение, поскольку после 14 лет его состояние ухудшилось, и он начал слышать голоса, которые призывали убить младшего братика. В злополучный день мать пропустила звонки от сотрудников. А когда с утра перезвонила, ей сообщили, что у подростка остановилось сердце.

«Мне звонили ночью, но я не слышала. Я в тот вечер укладывала сына младшего и отключила звук, потому что писали в WhatsApp по работе, из-за уведомлений я его долго не могла уложить. Четыре пропущенных звонка из интерната увидела уже утром, когда прозвенел будильник. Мне сказали: „У нас плохие новости, у вашего сына остановилось сердце“. Я, конечно, не поняла ничего, попросила с ним поговорить, на что мне сказали, что он находится в морге», — вспоминала мама мальчика в разговоре с 74.RU.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Только сейчас дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Медикам инкриминируют статьи УК о незаконном лишении свободы и оказании услуг, которые повлекли смерть человека. 74.RU пишет, что незадолго до трагедии мама нашла на спине у сына странные кровоподтеки и хотела забрать ребенка домой.

Наказывали на железной кровати

Мать отмечает множество несостыковок в показаниях подозреваемых. К примеру, смерть сына была констатирована в 21:30, а отбой в интернате в 22:00.

Путанной оставалась история с подбором медикаментов. Мальчик начал плохо спать, и психиатр менял дозировку некоторых препаратов, что тоже могло привести к появлению тошноты.

Мальчик умер 7 июля, но 12 июля по настоянию матери было проведено повторное вскрытие. На его теле были зафиксированы многочисленные побои.

«Ребенок сам мне рассказывал, что [в интернате] применяется в виде усмирения и наказания железная кровать, между воспитанниками она называлась „растяжка“. То есть воспитанников на ней фиксировали», — рассказывала мать.

Директор интерната Инна Ефименко в разговоре с журналистами отвечала, что такие меры в отношении жильцов интерната не принимаются.

«Вообще, у нас этого нет. Я категорически отрицаю», — заявила Ефименко.

Читайте также:

«Люда его защищала»: героиню шоу «Мужское/Женское» убил муж после эфира

Участницу «Голоса» продали на органы: что известно о похищении вокалистки

Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку

Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет

происшествия
криминал
уголовные дела
медики
дети
аутизм
родители
Челябинская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
«Всегда облагородит»: Бабкина о моде на кокошники
Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство
Американский альпинист вошел в историю благодаря спуску на лыжах с Эвереста
Председателя ОБСЕ оштрафовали в Грузии
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.