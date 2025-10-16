Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:31

В Армении раскрыли убийство известного ростовского эндокринолога

В Армении автоугонщик убил ростовского врача-эндокринолога и ее супруга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Армении автоугонщик заколол вилами известного врача-эндокринолога из Ростова и ее супруга, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, тела с ранениями от огнестрельного оружия и следами ударов вилами 49-летней Марины Айрапетян и ее мужа нашли недалеко от Арамуса.

Как пишет Mash, 61-летний мужчина напал на пару, когда они отказались отдавать автомобиль. После случившегося он скрылся и позже убил еще двух человек в районе села Зовашен. Преступника поймали и завели на него уголовное дело. Ему может грозить пожизненный срок.

Ранее Октябрьский районный суд Ижевска приговорил 53-летнего Игоря Красновского, внука конструктора Михаила Калашникова, к 14 годам и одному месяцу колонии строгого режима за убийство чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Присяжные признали доказательства обвинения достаточными.

Инцидент произошел в январе на даче в Якшур-Бодьинском районе, где конфликт между мужчинами перерос в физическое противостояние. Красновский нанес Сидорику несколько ножевых ранений, а затем угрожал сожительнице погибшего.

