В Армении раскрыли убийство известного ростовского эндокринолога В Армении автоугонщик убил ростовского врача-эндокринолога и ее супруга

В Армении автоугонщик заколол вилами известного врача-эндокринолога из Ростова и ее супруга, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, тела с ранениями от огнестрельного оружия и следами ударов вилами 49-летней Марины Айрапетян и ее мужа нашли недалеко от Арамуса.

Как пишет Mash, 61-летний мужчина напал на пару, когда они отказались отдавать автомобиль. После случившегося он скрылся и позже убил еще двух человек в районе села Зовашен. Преступника поймали и завели на него уголовное дело. Ему может грозить пожизненный срок.

