В США раскрыли, какая позиция Трампа сбила с толку украинскую делегацию Reuters: Трамп на переговорах с Зеленским говорил о гарантиях для Киева и Москвы

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказался поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk и говорил о предоставлении гарантий безопасности, причем не только для Киева, но и для Москвы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

Трамп также отказался предоставить Украине ракеты Tomahawk и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии сбили украинскую делегацию с толку, — говорится в материале.

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе встречи в Вашингтоне Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Глава Белого дома предупредил, что в случае отказа его страна может быть уничтожена. Уточняется, что Трамп охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины. При этом издание отметило, что украинской стороне удалось добиться определенного прогресса, склонив президента США к поддержке идеи о заморозке текущей линии фронта.