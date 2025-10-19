Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 05:46

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова. Всего три ингредиента, и вы с легкостью приготовите вкуснейшие картофельные оладушки.

Вкус получается нежным и насыщенным: хрустящая корочка снаружи сочетается с воздушной картофельной текстурой внутри, напоминая любимые с детства драники, но с более мягким и однородным вкусом

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо и 3 столовые ложки муки. Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо и муку, посолите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, но легко набираться ложкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

Эти оладьи особенно хороши со сметаной, а их приготовление занимает минимум времени и усилий, что делает их прекрасным решением для быстрого и сытного завтрака для всей семьи!

Ранее стало известно, как приготовить чебуреки на кабачковом тесте, — обалденная вкуснятина.

Читайте также
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Общество
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Как приготовить пышные оладьи из куриного филе и кабачков: кето-завтрак
Семья и жизнь
Как приготовить пышные оладьи из куриного филе и кабачков: кето-завтрак
Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов
Общество
Капустные оладьи с соусом из крабовых палочек: жаль, раньше так не догадалась сделать. Обалденная вкуснятина из простых продуктов
оладьи
рецепты
завтраки
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова. Всего 3 ингредиента, и вы с легкостью приготовите вкуснейшие картофельные оладушки. Вкус получается нежным и насыщенным: хрустящая корочка снаружи сочетается с воздушной картофельной текстурой внутри, напоминая любимые с детства драники, но с более мягким и однородным вкусом
500 г отварного картофеля
1 яйцо
3 столовые ложки муки
>
Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо и муку, посолите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, но легко набираться ложкой.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ
Снова рекордный мороз −15? Прогноз погоды в Москве и Питере 20–26 октября
Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника
Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением
Один из цехов российского завода загорелся после атаки дронов ВСУ
«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ
Вши во сне: предупреждение или знак перемен
Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо
День военного связиста: нервная система армии
Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары
Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября
Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине
Российская авиабомба поставила рекорд дальности
Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет
Грязная посуда во сне: эмоциональные и бытовые трактовки
Умер бас-гитарист легендарной американской группы
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.