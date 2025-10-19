Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова. Всего три ингредиента, и вы с легкостью приготовите вкуснейшие картофельные оладушки.

Вкус получается нежным и насыщенным: хрустящая корочка снаружи сочетается с воздушной картофельной текстурой внутри, напоминая любимые с детства драники, но с более мягким и однородным вкусом

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо и 3 столовые ложки муки. Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо и муку, посолите по вкусу и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, но легко набираться ложкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

Эти оладьи особенно хороши со сметаной, а их приготовление занимает минимум времени и усилий, что делает их прекрасным решением для быстрого и сытного завтрака для всей семьи!

Ранее стало известно, как приготовить чебуреки на кабачковом тесте, — обалденная вкуснятина.