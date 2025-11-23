Международный муниципальный форум стран БРИКС
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус. Мечтаете о свежей выпечке с тягучим сыром, но нет времени на долгое приготовление? Этот рецепт хачапури станет вашим спасением! Нежное тесто и ароматный сулугуни создают ту самую волшебную комбинацию, которую так любят в Грузии. Идеальный вариант для быстрого завтрака или внезапных гостей.

Смешайте в миске 1 яйцо, 200 мл молока, 100 грамм муки, щепотку соли, щепотку сахара и 0,5 чайной ложки разрыхлителя. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Добавьте 80-100 грамм тертого сыра сулугуни (можно заменить другим рассольным сыром). Вылейте массу на разогретую сковороду и готовьте под крышкой на среднем огне 5-7 минут. Аккуратно переверните с помощью тарелки или крышки и обжарьте с другой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока сыр тянется — особенно хорошо с свежими овощами или чашечкой кофе!

Ранее мы готовили самый быстрый завтрак за 10 минут. Конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно.

