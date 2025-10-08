Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:16

Кабачки не жарю и не запекаю, делаю из них чебуреки: обалденная вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки больше не жарю и не запекаю, делаю из них чебуреки. Получается обалденная вкуснятина, которая поражает нежностью и оригинальным вкусом.

Вкус получается необычным и свежим: нежное кабачковое тесто с хрустящей корочкой контрастирует с сочной мясной начинкой, создавая гармонию овощной легкости и сытности.

Рецепт: натрите 500 г кабачков (без семян и кожуры), отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 150 г муки, солью и перцем. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с луком, добавьте зелень и специи. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовую ложку кабачкового теста, формируя лепешку. На половину положите 1-2 ч. л. начинки, накройте второй половиной теста и обжарьте с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Эти чебуреки хороши как горячими, так и холодными, а их калорийность значительно ниже традиционных. Подавайте со сметаной или чесночным соусом — это блюдо станет открытием для любителей полезной кухни!

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать.

