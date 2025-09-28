Насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать

Насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать

Насыпной пирог с капустой — это гениальный рецепт для тех, кто ценит вкусную выпечку без возни с тестом. Его прелесть в том, что не нужно ничего раскатывать или замешивать — все компоненты просто насыпаются слоями!

Рецепт: для основы смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, щепотку соли и 1 ч. л. разрыхлителя, разотрите в крошку. Половину крошки утрамбуйте в форму диаметром 22–24 см. Для начинки обжарьте 500 г мелко нашинкованной капусты с 1 луковицей и морковью до мягкости, добавьте соль, перец и 2 вареных яйца кубиками. Равномерно распределите начинку по основе, посыпьте оставшейся крошкой и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Вкус этого пирога идеально сбалансирован: рассыпчатая маслянистая крошка контрастирует с сочной сладковатой капустой, а яйца и овощи добавляют сытности и аромата. Пирог хорош как горячим, так и холодным — его можно подавать как основное блюдо со сметаной или как сытную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с яблоками и корицей: в этом рецепте самое трудное — это нарезать фрукты.