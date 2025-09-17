Насыпной пирог с яблоками и корицей: в этом рецепте самое трудное — это нарезать фрукты

Насыпной пирог с яблоками и корицей — это сочетание хрустящей крошки с нежными яблочными дольками, пропитанными сладковато-пряным ароматом корицы. С этим рецептом вы приготовите ароматную выпечку без возни с тестом. Самое трудное в нем — это нарезать фрукты.

Рецепт: смешайте 200 г размягченного сливочного масла с 1 стаканом сахара, добавьте 2 яйца и щепотку ванилина. Всыпьте 2,5 стакана муки с 1 ч. л. разрыхлителя — тесто должно получиться рассыпчатым. На дно формы высыпьте 2/3 крошки, сверху разложите 3-4 нарезанных яблока, посыпьте 1 ч. л. корицы и оставшейся крошкой. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Секрет идеального пирога — не утрамбовывать крошку, чтобы сохранить воздушность. Подавайте теплым или холодным — это блюдо станет звездой осеннего чаепития!

