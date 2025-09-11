Ягодные лукошки с клюквой: нежнейшие корзиночки с сочной начинкой

Ягодные лукошки с клюквой — это элегантный десерт из нежных корзиночек с сочной кисло-сладкой начинкой. Перед такой вкуснятиной трудно устоять.

Для приготовления замесите тесто из 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г сахара и 1 яйца. Раскатайте, вырежьте кружки и уложите в формы для тарталеток, сформировав бортики. Для начинки смешайте 150 г клюквы (свежей или замороженной), 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. крахмала. Разложите ягоды по формам. Выпекайте 15-20 минут при 180°C до золотистого цвета.

Готовые лукошки также можно сверху наполнить взбитыми сливками или ванильным кремом. Подавайте охлажденными — хрустящие корзиночки с сочной клюквой станут украшением праздничного стола и покорят гостей идеальным балансом текстуры и вкуса.

