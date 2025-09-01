После этого яблочного пирога с заварным кремом вы забудете о шарлотке

После этого яблочного пирога с заварным кремом вы забудете о шарлотке. Это восхитительный десерт, сочетающий в себе хрустящую песочную основу, сочную яблочную начинку и бархатистый заварной крем.

Для приготовления сначала замесите тесто из 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 80 г сахара и 1 яйца. Раскатайте, выложите в форму и отправьте в духовку на 15 минут при 180°C. Для начинки очистите и нарежьте кубиками 3-4 яблока, потушите с 2 ст. л. сахара до мягкости. Для заварного крема взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 2 ст. л. муки и 500 мл молока, варите на медленном огне до загустения. На подготовленную основу выложите яблоки, залейте кремом и выпекайте еще 25–30 минут.

Дайте пирогу полностью остыть — и вы получите нежнейший десерт, который исчезнет со стола в мгновение ока!

