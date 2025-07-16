Майонез творит с тестом чудеса: заливной пирог с капустой — мой любимец

Майонез творит с тестом чудеса: заливной пирог с капустой — мой любимец

Этот заливной пирог с капустой — мой любимец. Секрет его вкуса — в майонезе, который творит с тестом настоящие чудеса, благодаря ему выпечка приобретает особую воздушность и насыщенный вкус.

Рецепт: сначала подготовьте начинку — 500 г белокочанной капусты тонко нашинкуйте, обжарьте на 3 ст. л. растительного масла с 1 нарезанной луковицей до мягкости, в конце добавьте соль, перец и 2 вареных яйца, нарезанных кубиками.

Для теста смешайте 200 г майонеза, 200 г сметаны, 3 яйца, 1 ч. л соли, 1 ст. л сахара и 1 ч. л разрыхлителя, постепенно введите 200 г муки до консистенции жидкой сметаны. В смазанную маслом форму вылейте половину теста, распределите капустную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Этот бюджетный пирог станет любимым в вашей семье — сытный, ароматный и такой простой в приготовлении!

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