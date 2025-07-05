Лепешки с печенью: жарим быстро на сковороде из дешевых продуктов

Лепешки с печенью: жарим быстро на сковороде из дешевых продуктов

Ароматные лепешки с куриной печенью — это идеальное сочетание хрустящей золотистой корочки и сочной начинки с насыщенным мясным вкусом. Пожарить их можно быстро на сковороде, использовав только дешевые продукты.

Для теста: смешайте 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 яйцо, щепотку соли и замесите мягкое тесто. Для начинки: обжарьте 300 г куриной печени с луком до готовности, посолите и поперчите.

Раскатайте тесто на лепешки, выложите начинку, защипните края и обжарьте на сковороде с двух сторон до румяности. Больше от вас ничего не требуется!

Преимущества этого блюда — быстрота приготовления, бюджетные ингредиенты и невероятная сытность. Лепешки получаются воздушными с хрустящей корочкой, а печень внутри сохраняет сочность и нежный вкус.

Подавайте со сметаной или свежими овощами — это отличный вариант для сытного завтрака или ужина, который понравится всей семье!

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