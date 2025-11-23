Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 21:15

В Харькове возникли проблемы со светом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во всех районах Харькова наблюдаются проблемы со светом, заявили в издании «Страна.ua». Журналисты утверждают, что очевидцы наблюдают за «миганием» ламп и фонарей.

По информации издания, в городе также наблюдаются проблемы с метро. Причины происходящего не раскрываются.

Ранее на Украине начались экстренные отключения света вне графика. 20 ноября электричества не было в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях. Оператор ДТЭК уточнил, что будет держать пользователей в курсе изменений в ситуации.

Также 19 ноября в течение всего утра на Украине действовала воздушная тревога. Сигнал распространился по всем регионам страны. Режим воздушной тревоги действовал на территории всей Украины с 18:30 по московскому времени во вторник до 06:20 утра в среду. Общая продолжительность тревоги составила почти 12 часов.

Кроме того, в Одессе 16 ноября прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Украина
Харьков
свет
метро
