23 ноября 2025 в 20:49

В Центральном университете произошло массовое отравление студентов

«112»: в Москве 17 студентов отравились в Центральном университете

На улице Гашека произошло массовое отравление: 17 московских студентов почувствовали недомогание после обеда в Центральном университете, передает Telegram-канал «112». Учащиеся ели макароны по-флотски.

По информации канала, медицинские работники оперативно прибыли на место происшествия, и часть студентов была госпитализирована. Среди пострадавших оказались школьники, принимающие участие в IT-соревнованиях, которые проходили в здании университета.

Ранее в Сургутском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа произошло массовое отравление студентов. 19 учащимся потребовалась медицинская помощь, часть из них госпитализирована. Студенты пожаловались на наличие личинок в супе и волос в котлетах, которые они ели в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого учащиеся краснодарской школы отравились газом во время урока. На биологии дети почувствовали запах, напоминающий бытовой газ. В результате у них появились головные боли, а одна из учениц потеряла сознание.

