23 ноября 2025 в 20:30

Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США

Сербия ждет ответа США по поводу компании NIS и готовится к любому исходу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сербские власти в ближайшие дни ждут реакции США по вопросу возможной смены владельцев NIS («Нефтяная индустрия Сербии») и при этом рассматривают все варианты дальнейшего развития ситуации, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. По ее словам, которые приводит «Вечерне новости», в случае отрицательного ответа республика должна быть уверена в том, что в декабре не будет дефицита топлива и резервы будут полными.

Мы ожидаем ответа от США в ближайшие два-три дня. Мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы к худшему сценарию. Президент уже несколько дней проводит консультации с Соединенными Штатами, как и мы, правительство, — сообщила она.

В январе 2025 года Минфин США внес в санкционный список «Газпром нефть», ее руководителя Александра Дюкова и сербскую NIS. Вице-премьер и глава Минфина Сербии Синиша Мали предложил президенту Александру Вучичу рассмотреть национализацию NIS из-за усиливающегося давления и рисков для экономики.

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что санкции США против российско-сербской компании направлены на ухудшение двусторонних отношений между Белградом и Москвой. По его мнению, эти меры также направлены на изъятие российской собственности.

