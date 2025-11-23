В Центральном университете назвали виновника отравлений

За питание отравившихся в Центральном университете школьников отвечал кейтеринг-подрядчик, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу учреждения. Источник уточнил, что после приема пищи несколько несовершеннолетних почувствовали недомогание.

Представители учреждения рассказали, что детям оказали всю необходимую помощь. Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Центрального административного округа организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в учреждении отравились 17 человек после употребления в пищу макарон по-флотски. Отмечалось, что самому младшему пострадавшему, по предварительным данным, было 14 лет.

До этого в Сургутском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа произошло массовое отравление студентов. 19 учащимся потребовалась медицинская помощь, часть из них госпитализирована. Студенты пожаловались на наличие личинок в супе и волос в котлетах, которые они ели в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция, по факту произошедшего проводится проверка.