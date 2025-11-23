Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 21:29

В Центральном университете назвали виновника отравлений

Отравившихся в Центральном университете школьников кормил подрядчик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За питание отравившихся в Центральном университете школьников отвечал кейтеринг-подрядчик, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу учреждения. Источник уточнил, что после приема пищи несколько несовершеннолетних почувствовали недомогание.

Представители учреждения рассказали, что детям оказали всю необходимую помощь. Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Центрального административного округа организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в учреждении отравились 17 человек после употребления в пищу макарон по-флотски. Отмечалось, что самому младшему пострадавшему, по предварительным данным, было 14 лет.

До этого в Сургутском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа произошло массовое отравление студентов. 19 учащимся потребовалась медицинская помощь, часть из них госпитализирована. Студенты пожаловались на наличие личинок в супе и волос в котлетах, которые они ели в местной столовой. Предполагается, что среди студентов могла распространиться кишечная или ротавирусная инфекция, по факту произошедшего проводится проверка.

Москва
отравления
школьники
подрядчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Мощный взрыв оставил Павлоград без электричества
Собчак публично извинилась перед Михалковым
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной
Раскрыт главный выигрыш России от нового плана США
В Центральном университете назвали виновника отравлений
Толстосумы-гурманы включили в рацион мясо лемуров и сократили их популяцию
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах
Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине
В Харькове возникли проблемы со светом
От Украины потребовали официально принять план США
Европу обвинили в желании сорвать урегулирование на Украине
В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов
Рубио раскрыл, что получили США от России в вопросе Украины
В Центральном университете произошло массовое отравление студентов
«Мы добились»: Рубио о доработке мирного плана в Женеве
Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек
В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ
Сербия готовится к худшему сценарию на топливном рынке из-за санкций США
Хотела ВСУ «чаем напоить»: в Сети ответили стюардессе, угрожавшей танкисту
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.