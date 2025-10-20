Правильная установка двери: как избежать перекосов и щелей навсегда

Установка межкомнатной двери с коробкой кажется простой задачей, пока не столкнешься с реальными сложностями: перекосами, щелями и скрипом. Многие уверены, что справятся самостоятельно, но без опыта и знаний результат часто огорчает. Давайте разберем распространенные ошибки и узнаем, как их избежать.

Неровная установка коробки. Если коробку выставили без уровня, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Всегда используйте строительный уровень и распорные клинья для надежной фиксации конструкции до момента запенивания.

Неправильные зазоры. Слишком маленький зазор (менее 3 мм) приведет к трению полотна о коробку, а слишком большой (более 5 мм) — к плохой звукоизоляции. Соблюдайте зазор в 3–5 мм по периметру и 8–10 мм над чистым полом, чтобы дверь не задевала покрытие.

Ошибки с монтажной пеной. Использование непрофессиональной пены или ее чрезмерное нанесение может деформировать коробку. Пена должна заполнять зазор между коробкой и стеной равномерно, без пустот, но без излишнего давления на конструкцию.

Неверный монтаж петель. Перекошенные петли приводят к провисанию полотна и проблемам с закрыванием. Следите, чтобы петли были установлены строго вертикально, без перекосов.

Не экономьте на инструментах и фурнитуре. Правильная установка межкомнатной двери с коробкой требует не только аккуратности, но и понимания технологии процесса. Если сомневаетесь в своих силах, доверьте работу проверенным специалистам — это сэкономит ваши время, нервы и средства в долгосрочной перспективе.

