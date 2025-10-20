Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:08

Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине

Захарова назвала слова Каллас о встрече Путина и Трампа обрывочными мыслями

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о будущей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии представляют собой набор обрывочных мыслей без смысла, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь политика не несет в себе ничего умного, передают «Известия».

Заявлениями это сложно назвать. Это какие-то обрывочные мысли. Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу. Мне кажется, это очередная неумная вещь, которую она ляпнула, — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Каллас никогда не была выдающимся дипломатом. Захарова подчеркнула, что ее заявления вызывают сомнения в том, поручал ли кто-то ей говорить подобные высказывания и консультировалась ли она с Венгрией на этот счет.

Ранее Каллас выразила беспокойство из-за предстоящего визита Путина в Будапешт. По ее словам, Брюсселю «не очень приятно» принимать лидера, в отношении которого Международный уголовный суд выпустил ордер. Однако она выразила надежду на возможные переговоры между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

