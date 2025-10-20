Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:56

Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

Трамп: у США есть оружие, о котором многие даже не знают

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США располагают передовыми вооружениями, о существовании которых многие даже не знают, заявил на встрече со СМИ американский президент Дональд Трамп. Других деталей глава Белого дома не привел. Трансляцию вела пресс-служба администрации политика.

У нас есть оружие, о котором многие даже не знают, — сказал Трамп.

Глава государства также отметил, что Соединенные Штаты опережают Китай в большинстве военных областей. Единственной сферой, где преимущество сохраняется за КНР, он назвал кораблестроение.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон располагает мощными вооружениями, которые пока не были переданы Украине. По его словам, эти средства способны нанести серьезный ущерб при необходимости.

До этого СМИ писали, что администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины. Это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства. Кроме того, шатдаун поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

