Российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ в районе Константиновки в Донбассе, сообщили в пресс-службе Южной группировки войск. Дроны были ликвидированы операторами беспилотных аппаратов 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, передает РИА Новости.

Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно поразили дронами «Упырь» три украинских беспилотника типа «Крыло», чем защитили не только военнослужащих, но и мирных жителей, страдающих от украинских обстрелов, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные из 56-го батальона специального назначения заблокировали поставки ВСУ в районе Красноармейска: они регулярно сбивают грузовые беспилотники «Баба-яга», которые доставляют боеприпасы и продовольствие. Как уточнил офицер Южного военного округа, это стало возможным благодаря эффективному контролю воздушного пространства.

В то же время ВСУ резко сократили количество атак беспилотников на российские регионы. Так, за минувшую ночь 20 октября силами ПВО было уничтожено всего семь дронов самолетного типа над Крымом, Брянской, Липецкой и Ульяновской областями, при этом попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы не фиксировались.