11 ноября 2025 в 12:42

Песков раскрыл детали экономического сотрудничества России и Казахстана

Песков: экономическое сотрудничество РФ и Казахстана охватывает почти все сферы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Казахстаном охватывает широкий спектр областей, и все эти направления будут детально рассмотрены на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться и другие значимые вопросы, передает ТАСС.

У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно, и оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества. Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке. Все они носят взаимовыгодный характер, — прокомментировал Песков.

Токаев 11–12 ноября посетит Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с Путиным лидеры двух стран обсудят ключевые аспекты развития российско-казахстанских отношений. Особое внимание будет уделено вопросам стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также важным региональным и глобальным темам.

Ранее Токаев заявил, что США, Китай, Европа, Азия и Африка признают важную роль России и Путина в решении глобальных проблем после переговоров с лидерами этих стран. Он отметил, что без участия России невозможно эффективно решать современные международные вызовы, и подчеркнул значимость предстоящих переговоров с Путиным.

