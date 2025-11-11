Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:15

Токаев высказался о роли России в решении мировых проблем

Токаев: США, Китай и Европа признают роль Путина в решении мировых проблем

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

США, Китай, Европа, Азия и Африка признают исключительную роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для «Российской газеты». Он отметил, что пришел к такому мнению после переговоров с руководителями различных стран.

В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то, что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений, — пояснил Токаев.

Президент подчеркнул, что справиться с вызовами современной политики без участия России не представляется возможным. Он также добавил, что его предстоящие переговоры с Владимиром Путиным обладают исключительной значимостью.

Ранее Токаев заявлял, что партнерство Москвы и Астаны стало важным фактором для создания системы безопасности в Евразии. Он подчеркнул, что отношения двух государств являются зрелыми и основаны на уважении и равноправии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков говорил, что Казахстан является особым, привилегированным партнером России. Он добавил, что Москва завершает подготовку к государственному визиту Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Россия
роли
политика
