В Кремле рассказали об отношении к Казахстану

Казахстан является особым, привилегированным партнером России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра, — указал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между странами. Он отметил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и на международной арене. Путин также пожелал Токаеву здоровья и успехов, а гражданам страны — благополучия и процветания.

Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с главой казахстанского оборонного ведомства Дауреном Косановым заявил, что Россия готова расширять военное сотрудничество с Казахстаном. По его словам, взаимодействие двух стран в этой сфере является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.