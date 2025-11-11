Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 12:47

В работе крупного оператора связи зафиксированы проблемы

В работе оператора Tele2 зафиксированы сбои в нескольких регионах России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пользователи оператора связи Tele2 столкнулись с перебоями в работе услуг, сообщается на специализированной платформе «Сбой.РФ». За последние 60 минут на ресурсе было зафиксировано более 100 жалоб от абонентов. Общее количество жалоб за сегодня на данный момент составляет 189.

Наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Санкт-Петербурга и Москвы, где сконцентрировано около 60% всех обращений. Также значительное число сбоев зафиксировано в Ростовской области и Краснодарском крае.

Помимо этого, перебои в работе связи наблюдаются еще более чем в 10 субъектах Российской Федерации. В их число входят Смоленская, Нижегородская, Ярославская и Рязанская области.

Ранее сообщалось, что в работе популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта character.ai произошел сбой. К вечеру 9 ноября пользователи оставили 110 жалоб на работу сервиса. Больше всего претензий поступило из Тульской области (30%). На втором месте жители Московской и Калининградской областей, число жалоб от которых составило по 8%.

