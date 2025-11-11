Раскрыто реальное положение дел иностранного ПО и технологий в России

Раскрыто реальное положение дел иностранного ПО и технологий в России Представитель ВЭБ Хомич: отечественное ПО успешно заменило зарубежное

Российское ПО и IT успешно заместило иностранные аналоги, заявил главный стратег государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», член Наблюдательного совета ассоциации Михаил Хомич. Отвечая на вопрос в ходе «Дня платформенной экономики» в Национальном центре «Россия», он привел в пример сервисы hh, «Туту» и «Яндекс», передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, все понимают, что российские платформы лучше. У нас есть чему поучиться и не надо за кем-то что-то повторять и [надо] понимать, что уже сейчас наше ПО и IT успешно все заместило, — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка отечественного ПО — вопрос национальной безопасности России. По словам главы государства, использование российского ПО должно быть значительно увеличено на ключевых направлениях экономики.

Тем временем появилась информация, что американская корпорация Apple отозвала у российских разработчиков DLP-систем (Data Leakage Prevention) корпоративные сертификаты. Эти сертификаты необходимы для подтверждения подлинности приложений на устройствах с macOS.