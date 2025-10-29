Эксперт рассказал, как кризис доверия к соцсетям изменил интернет-профессии

Кризис доверия к соцсетям сказывается на изменении интернет-профессий, рассказал Readovka.News директор по информационным технологиям Дмитрий Сыцко. Он отметил, что сейчас социальные сети становятся источником системных рисков.

По заявлениям эксперта, из-за возможности утечек данных и подмены контента на рынке становятся все более востребованы специалисты, работающие с защитой персональных данных. Такие сотрудники могут предотвратить злоупотребление и управлять диджитал-репутацией.

Сыцко отметил, что в последнее время изменились также ключевые компетенции для IT-рынка. По его словам, сейчас компании больше направлены на специалистов, способных создавать этически ответственные системы.

Ранее IT-эксперт Анастасия Бастрыкина рассказала, что смартфоны с доступом в интернет обладают большим объемом информации о пользователе. Она подчеркнула, что телефоны хранят данные о том, какие места посещает пользователь и какие покупки он совершает.