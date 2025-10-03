IT-эксперт раскрыла, какую информацию смартфоны получают о пользователе

Смартфоны с доступом в интернет обладают большим объемом информации о пользователе, заявила IT-эксперт Анастасия Бастрыкина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что телефоны хранят данные о том, какие места посещает пользователь и какие покупки он совершает.

Они определяют его текущее местоположение, предыдущие перемещения, хранят данные о местах, которые он посещает, о покупках в интернет-магазинах, история браузера также доступна. Поэтому закрыть эту информацию от смартфона не получится. Избежать такой открытости данных можно только в случае, если вообще не использовать мобильный телефон, — пояснила специалист.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro столкнулись с проблемами после выхода обновления ПО. 3 сентября пользователям предложили обновить операционную систему Android, после чего тысячи юзеров заметили неполадки в работе гаджетов.