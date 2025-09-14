Обновление Android превратило смартфоны Google Pixel в «кирпичи»

Пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro cтолкнулись с проблемами после выхода обновления ПО, сообщает Telegram-канал SHOT. 3 сентября пользователям предложили обновить операционную систему Android, после этого тысячи юзеров столкнулись с неполадками в работе своих гаджетов.

Обладатели смартфонов сообщают, что теперь у них на экранах появляется «белый шум», камеры искажают изображение, а в некоторых случаях с устройств бесследно пропали фотографии. Отмечаются сбои в работе банковских приложений, возникают проблемы с подключением смарт-часов и наушников через Bluetooth.

В некоторых случаях владельцам помогла перезагрузка. Однако у большинства телефон после нее превратился в «кирпич». Восстановить работу можно при помощи радикальной перепрошивки смартфона через системные настройки, но в специализированных сервисах за такую услугу просят около 10 тысяч рублей. В связи с этим эксперты советуют внимательно относиться к выпускаемым обновлениям и запретить их автоматическую установку на устройства.

Ранее китайская компания Xiaomi была вынуждена отозвать почти 150 тысяч потенциально опасных пауэрбанков. Проблемной оказалась модель PB2030MI. Выяснилось, что эти устройства могут загореться и взорваться от перегрева.