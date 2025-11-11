Стало известно, как колебания курса валют повлияли на путешествия россиян

Колебания курса валют и закрытие границ повлияли на рост внутреннего туризма в России, заявил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, россияне открыли для себя ранее не популярные направления, такие как Мурманская и Тюменская области, Хакасия и Якутия.

Что касается колебания курса валют. Действительно влияет. Особенно на иностранные поездки, на курорты каких-нибудь Турции и Египта. Больше даже влияет сама невозможность поехать из-за закрытия границ. Но тем не менее сейчас перераспределился спрос на внутренний туризм. Люди для себя открывают локации, которые я. Раньше, если это было, то Черноморское побережье в основном. Сейчас россияне открывают локации, такие как Мурманск, Тюмень, Хакасия, Якутия. Здесь уже курсы колебания валют сказывается намного меньше, — рассказал Сивец.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что иностранные гости чаще всего выбирают для путешествий по России Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и Северный Кавказ. Специалист отметил, что главной целью их визитов является культурно-познавательный туризм.

Кроме того, в 2025 году москвичи в 1,8 раза чаще бронировали отдых на фермах и в глэмпингах по сравнению с прошлогодними показателями. Проведение досуга в условиях русской деревни стало главным трендом сезона.