11 ноября 2025 в 12:55

Названа неочевидная причина, по которой Трамп перестал финансировать Киев

Политолог Кортунов: Трамп отказал Киеву в помощи ради сохранения отношений с РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять финансовую помощь Киеву, чтобы сохранить отношения с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, глава Белого дома сосредоточен исключительно на личных интересах в украинском конфликте.

Трамп перестал финансировать Киев и стал получать деньги за поставки вооружения через НАТО не только для того, чтобы заработать на этом конфликте. Есть еще один фактор — нежелание превращать Россию в своего врага. Все-таки одно дело — поставлять оружие напрямую Украине И другое — продавать его третьим странам. Здесь, наверное, такой проверкой для администрации Трампа станет вопрос о поставках ракет Tomahawk. Поставка тех систем вооружения, которые могут быть задействованы без американского участия, — это бизнес и ничего другого, — отметил Кортунов.

Он пояснил, что передача Украине ракет Tomahawk будет означать переход Трампа через красную линию. По мнению политолога, именно поэтому вопрос о поставках сейчас находится в подвешенном состоянии. Кортунов также подчеркнул, что прямое вовлечение США в конфликт приведет к эскалации, которая может иметь серьезные последствия для всего мира.

Ранее сообщалось, что поставки вооружения Украине и союзникам США по НАТО были приостановлены из-за прекращения работы американских правительственных агентств. Была отложена передача военной техники и оружия на сумму более $5 млрд (404,4 млрд рублей).

